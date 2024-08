Ladri seriali condannati Rubavano dentro le auto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Avevano messo a ferro e fuoco la costa con una lunga serie di furti in, ma alla fine erano caduti nella rete della polizia. E’ emerso così che ad agire erano duecampani, già noti alle forze dell’ordine, che avevano colpito in tutto il centro Italia. Entrambi, uno di 50 anni l’altro di 60, sono comparsi davanti al giudice del tribunale di Fermo e, al termine del processo, sono statirispettivamente a tre anni di reclusione e a due anni e quattro mesi per i reati di furto e tentato furto. Per i colpi messi a segno lontano dal Fermano sono invece in corso altri tre procedimenti paralleli. Le indagini erano scattate, quando gli uomini della squadra volanti erano stati chiamati da due coniugi per un furto perpetrato all’interno della loro