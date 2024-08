La Vigor prepara il debutto stagionale Squadra rinnovata tante le incognite

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Aria di derby, aria di calcio vero e poco importa se si tratta di coppa o campionato.e Ancona stanno per sfidarsi, il calcio d’inizio è in programma domenica prossima al "Bianchelli" alle ore 18:30, a questa prima sfida di Coppa Italia seguirà, sempre nell’impianto centrale della spiaggia di velluto, la gara di andata di campionato, fissata per il prossimo 29 settembre. Se i dorici hanno già avuto modo di rompere il ghiaccio, battendo nettamente la Recanatese in occasione della prima gara ufficiale di Coppa Italia, ladi Clementi, profondamentenell’organico, ha disputato solamente test amichevoli.le, altrettanta la curiosità da parte dei tifosi rossoblu che fremono nel vedere all’opera Pesaresi e compagni in questa sfida così prestigiosa.