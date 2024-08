Italiani in campo il 29 agosto agli US Open | programma delle partite

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 29 agosto 2024) Gli US2024 entrano sempre più nel vivo e il 29rappresenta una giornata particolarmente intensa per i tennisti. Diversi giocatori azzurri innella giornata del 29al campionato USdi tennis. Sono sette glipronti a difendere i colori del nostro Paese in uno dei tornei più prestigiosi del mondo. Jannik Sinner, US2024 @Foto Crediti Ansa – VelvetMagGli incontri principali Il primo match da non perdere è quello di Matteo Arnaldi, che sfiderà il russo Roman Safiullin. Arnaldi, giovane promessa del tennis italiano, che tra i suoi meriti sportivi ha anche quello di aver fatto parte della squadra italiana che nel 2023 ha riportato la Coppa Davis in Italia dopo 47 anni e il cui obiettivo, oggi, è di proseguire il percorsoUS, tuttavia non si può nascondere che Safiullin sarà un avversario ostico.