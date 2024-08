Inter scambio di battute con due rivali di Champions League | sale l’attesa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 agosto 2024) L’ha conosciuto questa sera le sue avversarie per la fase campionato della nuova UEFA. Un momento di cui i nerazzurri hanno anche approfittato per unodicon due delle. PIACERE DI CONOSCERVI – Tra le squadre che l’andrà a sfidare nella nuova UEFA, due saranno una ‘prima volta’ per i nerazzurri. Si tratta di Red Bull Lipsia e Young Boys, che la squadra di Simone Inzaghi affronterà rispettivamente a San Siro e in trasferta. Proprio relativamente a queste due sfide, il club attraverso i suoi canali social ufficiali ha iniziato unodi. “Piacere di conoscervi!” recita un’immagine pubblicata su Twitter, a cui il Lipsia ha prontamente risposto “Ci vediamo presto!“. Nulla, invece, da parte degli svizzeri.