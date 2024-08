Il ritorno di Renzi vuol dire suicidio certo per il Pd Come può permetterlo Schlein?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Nella letteratura giallista che si rispetta, il maggiordomo assassino torna sempre sulla scena del delitto per apporre la propria firma autografa.i bulli adolescenziali di oggi, l’assassino deve avere certezza che tutti sappiano riconoscere l’autore del misfatto. Alla festa dell’Unità di Pesaro, invitato dal suo simpatizzante, ex sindaco Matteo Ricci,Matteo, il cantore del Rinascimento arabo saudita, ha intonato, pare con discreto successo, il canto del cigno del Pd. Non gli è andata così bene a Modena, seppure da remoto, dove la base non loe proprio, memore del suo passato, che è garanzia del presente.