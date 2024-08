Gonna a portafoglio | come indossarla con stile

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 29 agosto 2024) Laè un capo molto versatile, che si presta bene per essere il pezzo forte di molti look, dai più casual ai più business. Ecco qualche idea percon! A chi sta bene laLaè unapraticamente “aperta”: si tratta di un’unica fascia di tessuto che viene chiusa con due bottoni all’altezza dei fianchi, ripiegandosi proprioun. Per com’è realizzata, ha l’enorme vantaggio di essere facilmente regolabile: vi basta, nel caso sia necessario, spostare i bottoni, in modo da allargarla o stringerla di qualche centimetro, finché il fitting non diventa perfetto per voi. È unache può essere portata alta in vita oppure un po’ più bassa sui fianchi, quindi potete gestirla a seconda della vostra fisionomia. Se avete il punto vita segnato, potete alzarla, in modo da portarla a vita alta.