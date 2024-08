Gaetano quasi fatta col Cagliari Prestito con obbligo in totale sei milioni Schira

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 29 agosto 2024) Èperal. La formula dell’operazione è uncondi riscatto con percentuale sulla rivendita. Lo riporta il giornalista Nicolò, che su X scrive: “Il ritorno di Gianlucaaldal Napoli è in dirittura d’arrivo con un accordo a titolo definitivo per 6di euro () con una percentuale sulla futura vendita per il Napoli. Contratto fino al 2028 (1+3)”. Gianluca #’s return to #from #Napoli is at the final stage on a permanent deal for €6M (loan + obligation) with a % on the future sale for Napoli. Contract until 2028 (1+3). #transfers https://t.co/YD7pOFGFin — Nicolò(@Nico) August 29, 2024potrebbe unirsi algià domani A proposito della trattativa, la Gazzetta dello Sport aggiunge: Avanti tutta su Gianluca