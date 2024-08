Croc sta tornando con una remastered | Il Gameplay Trailer ufficiale

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di giovedì 29 agosto 2024) Asrgonaut Games annuncia ufficialmente il ritorno del celebre, il coccodrillo che conquistò i giocatori su PlayStation o PSX all’epoca, ma che insieme a Gex venne abbandonato e dimenticato per molti anni, almeno fino ad oggi. La nuova versione non proporrà solo un restyling grafico ma offrirà un’esperienza rinnovata, con meccaniche di controllo riviste.: Annunciata lainclude un museo digitali dove sono presenti tutti i documenti riguardanti i design, concept art, le animazioni ed interviste agli sviluppatori, un vero e proprio tributo oltre che regalo a tutti i giocatori che desiderano conoscere le sue origini e come è stato sviluppato.