Colazione gratuita buoni sconto e corsi per promuovere il buon sonno | Ikea organizza un pigiama party mondiale | ecco dove si svolgerà in Italia

(Di giovedì 29 agosto 2024) Una iniziativa originale per educare al meglio al relax notturno, ma anche con un occhio al marketing. Il mese di agosto si chiude con un grandenei magazziniine nel mondo. L’iniziativa, indetta per sabato 31 agosto, prevede la distribuzione die laa chi si presenterà in negozio vestito in abiti da. L’obiettivo, spiega, è “celebrare l’importanza di unriposo, quindi un grande evento coinvolgerà tutti gli store, ine nel mondo, e invitiamo grandi e bambini a prenderne parte. Sabato 31 agosto le persone che visiteranno i negozi dico, Carugate e San Giuliano Milanese, indossando ilavranno la possibilità di partecipare ad attività speciali e trovare interessanti offerte.