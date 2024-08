Care riapre con rabbia | Vogliamo risposte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Dopo quasi un anno dal maxi rogo che il 30 settembre dello scorso anno ha distrutto 250 tonnellate di plastica, la Ca.Re di Fossoli, azienda che si occupa di selezione e trattamento dei rifiuti,i cancelli. "L’impiantoin piena sicurezza – commenta il presidente Gianluca Verasani -. I nostri soci Aimag e Garc hanno collaborato proficuamente e con grande professionalità , sostenendo tutte le azioni necessarie per raggiungere questo importante risultato". Ma le polemiche non mancano: "La notizia della riapertura di Ca.Re. – afferma Annalisa Arletti, Fratelli d’Italia - fa sorgere nuovi e vecchi interrogativi. E’ trascorso quasi un anno dalla chiusura e diversi aspetti sulla vicenda non sono ancora chiariti.