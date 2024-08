Bryan Danielson | la mia carriera full-time sul ring finirà quando perderò il titolo mondiale AEW

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 29 agosto 2024)ha vinto l’AEW World Championship a All In, dove ha messo in gioco la suacontro Swerve Strickland.aveva precedentemente affermato che il 2024 sarebbe stato il suo ultimo anno come wrestler a tempo pieno e che avrebbe dovuto sottoporsi presto a un intervento chirurgico al collo. Però data la sua vittoria del, il suo futuro non era chiaro. Futuro incerto? Nella puntata di AEW Dynamite del 28 agosto,è salito sule ha discusso della sua vittoria, dicendo che è stato il suo momento preferito della sua. Per quanto riguarda il suo futuro,ha notato che il suo contratto con la AEW è scaduto il primo agosto, avrebbe avuto bisogno di un intervento chirurgico al collo e la sua famiglia era pronta per il suo ritorno a casa.