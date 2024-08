Borsa | Milano svetta con Tenaris e Stm vola la Juve

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Piazza Affariin Europa, in una seduta positiva per le Borse del vecchio Continente, rincuorate dalla crescita vivace del Pil americano e dalla frenata dell'inflazione in Germania e Spagna. Il Ftse Mib è salito dello 0,92%, spinto da(+5,5%), in una giornata positiva per i petroliferi, e da Stm (+3%), in spolvero dopo i risultati di Nvidia. Sul listino milanese si sono messe in luce anche Interpump (+2,1%), Ferrari (+1,85%), Campari (+1,7%), Saipem (+1,5%), Amplifon (+1,5%), Mediobanca (+1,4%) e Generali (+1,2%). In controtendenza, invece, Tim (-1,3%), su cui ha il fiato corto la speculazione legata alla vendita della quota di Vivendi, Inwit (-0,8%) e le utilities, con in testa Hera (-1,1%), Italgas (-0,8%) e Snam (-0,7%). Fuori dal Ftse Mibla(+11%) dopo l'ufficializzazione dell'acquisto del centrocampista Teun Koopmeiners.