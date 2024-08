Atletica Daniele Inzoli eliminato ai Mondiali U20 Aurora Vicini in finale Longobardi avanza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) A Lima (Perù) proseguono iUnder 20 dileggera, con la sessione pomeridiana della terza giornata dedicata a batterie e qualificazioni. Nella tarda serata italiana si tornerà in pista per una ricca serie di finali da non perdere e l’assegnazione di tante medaglie. RISULTATIUNDER 20OGGI BATTERIE 200 METRI (MASCHILE) – Eduardoha corso in 21.45 con 1,1 m/s di vento contrario, chiudendo al secondo posto nella propria batteria alle spalle dello statunitense Jesse Myers (21.43) e staccando il biglietto per la semi. Matteo Miola è stato(21.65), mentre l’australiano Gout Gout ha siglato il miglior crono del turno (20.77). 200 METRI (FEMMINILE) – Elisa Marcello si è qualificata alle semifinali con l’ultimo tempo di ripescaggio (24.05), mentre Melissa Turchi è stata eliminata (24.58).