Assegno unico Giorgetti e Roccella | il taglio è una fake news lo difendiamo in Europa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Roma, 29 agosto 2024 – L’indiscrezione suldell’per i figli ha suscitato una levata di scudi drastica da parte delle opposizioni, tutte unite contro l’ipotesi di intervento del governo sulla misura messa in campo lo scorso anno. Ma altrettanto netta e, per giunta, indignata è stata la smentita dell’esecutivo. In campo sono scesi sia il ministro dell’Economia Giancarlosia la ministra della Famiglia Eugeniacon parole di fuoco. Manovra 2025, idee per un nuovo fisco.dell’Irpef al 33% anche per i redditi fino a 60mila euro Il ministro dell Economia, Giancarlo,Roma, 9 aprile 2024. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI Da via Venti Settembre una nota secca: “Fantasiosa e senza alcun fondamento l’ipotesi di tagli agli assegni per i figli in vista della prossima manovra”.