Alberto Angela Paralimpiadi o La scelta di Anne? La tv del 29 agosto

(Di giovedì 29 agosto 2024) Per la prima serata in tv, giovedì 29, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Noos – L’avventura della conoscenza”.conduce il programma dedicato alla divulgazione scientifica, che spazia dalla medicina e la genetica all’archeologia e all’innovazione tecnologia e ambientale. RaiDue alle 21 trasmetterà i “Giochi Paralimpici Parigi 2024”. Su Canale5 alle 21.30 sarà la volta della serie “Segreti di famiglia”. Verranno proposti tre episodi: nel primo a IIgaz è stato consegnato un pacco contenente una chiavetta Usb, che include la confessione di Ceylin ad Engin di aver sottratto gli spazzolini da denti di Ozan. Nel secondo, IIgaz va in carcere da Engin e quest’ultimo minaccia IIgaz di rivelare a Ceylin di essere sempre stato al corrente dell’errore giudiziario di Metin nei confronti del padre Zafer. Nel terzo, Engin continua a portare avanti il suo piano di vendetta.