91enne Muore in Mare | Inutile il Pronto Intervento dei Soccorsi

(Di giovedì 29 agosto 2024) Pescara - Tragedia lungo la costa di Montesilvano, dove un uomo di 91 anni ha perso la vita nella mattinata di mercoledì 28 agosto a causa di un malore accusato mentre si trovava in acqua. L'episodio è avvenuto intorno alle 10:20 sul lungonord della città, durante una giornata caratterizzata da temperature estive particolarmente elevate. Il bagnino di servizio, notando l’anziano in difficoltà, è immediatamente intervenuto riportandolo a riva. Nonostante il tempestivo soccorso e l’arrivo del personale medico, tutti i tentativi di rianil’uomo si sono rivelati vani. Testimoni presenti sulla spiaggia hanno riferito che il, probabilmente a causa del caldo eccessivo, ha perso i sensi mentre era in, rendendo critiche le sue condizioni già al momento del recupero.