Verona grave scontro tra motociclisti | un 57enne in terapia intensiva

(Di mercoledì 28 agosto 2024), 28 agosto 2024 –incidente nella notte a: duesono rimastimente feriti. Si tratta di due 57enni che stavano viaggiando su due diverse moto. Il piùdei due, veronese, è ricoverato inall’ospedale Borgo Trento, mentre l’altro, emiliano – pur avendo riportato varie fratture – non sarebbe in pericolo di vita. Stando al portaleOggi, loavrebbe avuto luogo verso le 23.30 su viale Cristoforo Colombo, all’altezza dell’incrocio con via Da Mosto. Le cause sarebbero ancora da accertare. Sul posto sono intervenute tre pattuglie della Polizia locale.