Valerio Mastandrea apre il concorso Orizzonti con Nonostante

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 28 agosto 2024)ilcon, di e con, aprirà la sezionedell’81. Mostra Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia (Lido di Venezia, 29 agosto-7 settembre) diretta da Alberto Barbera questa sera 28 agosto in Sala Darsena. A proposito di, alla sua seconda regia dopo Ride (2018), ha dichiarato: “Aprire il festival è aprire il film agli occhi e al cuore del pubblico. La prendo come un’occasione per liberare una storia che è stata solo mia per tanto tempo e che, spero, diventerà di tutti”.