Treno in ritardo 65enne minaccia con coltello minaccia di far esplodere lo zaino a Mantova | denunciato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Procurato allarme, porto di armi o oggetti atti ad offendere, violazione del foglio di via,e resistenza a pubblico ufficiale. Sono i reati contestati all’uomo che hato di far saltare loche aveva perché ilera inmercoledì pomeriggio a. Quando è arrivato in stazione, l’uomo, che stava attendendo sul marciapiede, è andato in escandescenza: in una mano une nell’altra uno. Ha quindito di faril convoglio. È tutto avvenuto all’arrivo delper Monselice (Padova). Gli agenti di una volante della Questura, avvertiti da alcuni passeggeri, lo hanno disarmato e gli hanno sfilato larisultato vuoto. L’uomo, unitaliano, per tutta risposta si è scagliato contro di loro.