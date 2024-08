Stadio del nuoto partono i lavori | Portiamo qui i grandi campioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Si scava per la quinta vasca dell’impianto natatorio riccionese. Lodelmette la quinta, con gli scavi che serviranno a costruire l’ampliamento della struttura principale, dando al complesso la quinta vasca dopo le due olimpioniche (al coperto e all’aperto), la vasca dove si possono disputare partite di pallae quella dei tuffi. Dopo gli annunci sulla consegna delle aree di cantiere e le foto di rito, in questi giorni sono partiti i veri e propridi sbancamento per la realizzazione del nuovo edificio. "In questa fase andremo a sbancare il terreno creando le condizioni per porre le fondazioni dell’edificio e completare nei prossimi mesi l’interrato della struttura e la vasca – premette l’assessore aipubblici Simone Imola –. L’obiettivo è terminare la parte strutturale dell’edificio già nella prossima primavera.