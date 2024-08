Quando si gioca Musetti-Kecmanovic US Open 2024 | ordine partite precedenti orario tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Prosegue lo USe cominciano i secondi turni con una terza giornata che vedrà tre azzurri in campo: Matteo Berrettini, Lucia Bronzetti e Lorenzo. Il toscano affronterà Miomirin una sfida tutt’altro che comoda.che al primo turno ha dovuto superare un osso duro come Reilly Opelka, sconfitto in quattro set annullando ben cinque palle set per evitare di arrivare al quinto. Il carrarino ha fronteggiato untore particolarmente ostico per le sue caratteristiche, difficilissimo da brekkare e riuscendo a scardinarlo con il giusto atteggiamento e la pazienza necessaria. Anche connon sarà semplice: sulla lunga distanza e su questa superficie, il serbo si esprime bene. Il match tra Lorenzoe Miomirsarà il terzo incontro dalle 17.00 sul Campo 5 dopo Krueger-Lehecka e Dart-Kostyuk.