Papa Francesco si schiera con i migranti | Chi li respinge commette un peccato grave

Papa Francesco ha tenuto oggi mattina in piazza San Pietro un'udienza generale, in cui si è espresso in maniera molto chiara ed esplicita sulla questione migrazione: "Dio è con i migranti, non con quelli che li respingono". Mari e deserti trasformati in cimiteri. Papa Francesco in particolare si è soffermato su due temi, mari e deserti, strettamente collegati alla questione migrazione. Bergoglio in tale contesto ha sottolineato come per mare intende anche oceano, lago, fiume e tutte le masse d'acqua insidiose che i migranti sono costretti ad attraversare. Il deserto invece non è solo quello di sabbia e dune o quello roccioso, ma tutti i territori impervi e pericolosi come foreste, giungle e steppe dove i migranti camminano da soli e abbandonati a loro stessi.