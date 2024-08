Osimhen De Laurentiis si aspetta che il Chelsea arrivi vicino ai cento milioni 70 più 30

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 28 agosto 2024), Desiche ilvicini ai(70 più 30) Il grosso del calciomercato del Napoli è fatto. La fase di emergenza è stata superata. In dieci giorni il Napoli ha colmato le principali lacune. Deha dato a Conte il centravanti che voleva, il centrocampista che voleva (appena avvistato McTominay è stato immediatamente fermato il tram Brescianini), l’uomo offensivo con le caratteristiche che voleva. Adesso Depuò dedicarsi all’affare. Quel che doveva fare, l’ha fatto.ha due pretendenti: ile l’Al Ahli. Desiche da Londraun’offerta congrua per il nigeriano. Non i 130della clausola, ormai a quelli non pensa più. Ma una cifra vicina aisì. Ad esempio settanta più trenta, settanta base fissa e trenta di bonus (qualcuno più facile, qualcun altro meno).