NXT | Wes Lee vs Zachary Wentz ufficiale per No Mercy

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Dopo il tradimento di Wes Lee ai dannie Trey Miguel, ora in programma c’è un match uno a uno cona Nola prossima domenica. Il match è stato ufficializzato nella puntata di stanotte, dopo che i due si sono confrontati faccia a faccia e hanno trasmesso i loro pensieri l’uno all’altro. Wes ha detto che avrebbe dimostrato perché lui è una superstar in WWE mentreè solo un wrestler TNA. Nel frattempo,di tutta risposta ha detto domenica diventerà un lottatore TNA che però avrebbe preso a calci nel sedere una superstar WWE. "We know that you are jealous of everything I've accomplished."@WesLeeWWE and @are letting EVERYTHING fly right now #WWENXT pic.twitter.com/0LNdXhZM4a— WWE (@WWE) August 28, 2024 This. Was. INTENSE.