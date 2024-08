Nuovo Var e tempo effettivo il calcio italiano vuole cambiare

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 28 agosto 2024) (Adnkronos) – Il, il Var ‘a chiamata’ per le squadre, un contatto radio tra tecnico in panchina e capitano in campo. Sono le novità che ilvorrebbe introdurre in via sperimentale, come spiega Gabriele Gravina, presidente della Figc. In unspezzettato, con partite che durano 50? effettivi sui 90 regolamentari e con recuperi maxi di 10 minuti, si avverte l’esigenza diil copione. Per questo, la Figc ha chiesto all’Ifab la “possibilità di testare ildi gioco: questo consentirebbe di rispondere ad una esigenza sempre più avvertita da tutti. Tutte le partite devono avere una durata reale, oggi non può essere garantita né attuata dal recupero deciso discrezionalmente dall’arbitro”.