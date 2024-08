Nicoleta Rotaru registra il suo femminicidio Sette verbali per violenze e nessuno ha agito?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Non sono molte le parole da dire quando si resta a bocca asciutta Quando le parole che si spendono sono sempre le stesse, si consumano. Non era un suicidio quello di. L’ex marito Erik Zorzi è stato arrestato a marzo con l’accusa di averla uccisa la notte del 2 agosto del 2023 eppoi di averne simulato il suicidio nel bagno. Nel cellulare, in mano agli inquirenti per settimane, oltre a mille audio, c’era unazione, la cronaca angosciante degli ultimi minuti di, rumori e parole che allontanano l’ipotesi del suicidio. Suscita una grande amarezza pensare che una donna arrivi are tutto ciò che avviene in casa, fino a documentare il suo, perché teme di non essere creduta quando subisce violenza.