Newcastle Tonali torna a giocare 308 giorni dopo la squalifica per calcio scommesse

(Di mercoledì 28 agosto 2024)308, Sandro. L’ex centrocampista del Milan partirà titolare nella sfida di Efl Cup tra il suoe il Nottingham.d’inizio alle 21.00 al City Ground, che sarà teatro del ritorno in campo del classe 2000 di Lodiquasi un anno di stop a causa della vicendain cui erano stati coinvolti diversi giocatori italiani. “Per me è stato molto importante non essere da solo, specialmente nei primi tre mesi quando ero davvero in difficoltà. Per la prima voltaundici mesi sono felice: la squadra e i tifosi erano con me, quindi sto bene. Adesso sembra un nuovo momento nella mia vita, sia per me che per le persone importanti nella mia vita. Mi ritengo in una posizione fortunata, perciò voglio aiutare le persone in difficoltà.