Mbappé può fare ancora di più con il Real Madrid dice il favorito del Pallone d’Oro

(Di mercoledì 28 agosto 2024) 2024-08-27 16:43:43 Il web non parla d’altro: L’attaccante delVinicius Jr. ha parlato del suo “amore” per lo stile del nuovo compagno di squadra Kyliane della sua convinzione che il capitano della Francia possa segnare per il club tanti gol quanti ne ha segnati lui con la sua ex squadra, il Paris St-Germain. Il capocannoniere di sempre del PSG, autore di 256 gol, è arrivato ala luglio, dopo la scadenza del suo contratto con i campioni in carica della Ligue 1, segnando al suo esordio nella vittoria per 2-0 contro l’Atalanta in Supercoppa UEFA all’inizio di questo mese. “Con l’arrivo di, tutti dicono che la squadra può diventare inarrestabile”, ha detto Vinicius Jr alla CNN. “Ma per ora, dobbiamo svolgere le migliori sessioni di allenamento e cercare di capirci il più velocemente possibile”.