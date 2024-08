Luna Rossa prepara la Louis Vuitton Cup James Spithill | Barche al limite bisogna fare i conti con l’affidabilità

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Giornata di vigilia a Barcellona, dove domani incomincerà laCup, il torneo degli sfidanti che designerà chi avrà il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup, il trofeo sportivo più antico al mondo.si presenta all’appuntamento con grandi ambizioni e punta a un nuovo testa a testa con i Kiwi dopo l’epocale finale disputata tre anni fa nella baia di Auckland, chiusa per 7-3 in favore di Peter Burling e compagni. L’equipaggio italiano esordirà proprio contro la corazzata oceanica, ma il confronto non metterà in palio punti utili per la graduatoria dellaCup.