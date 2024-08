L’Inter potrebbe calare il tris? Un ragionamento che Inzaghi potrebbe fare!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 28 agosto 2024)disi trova a doveri conti con l’infortunio di Lautaro Martinez, le cui condizioni non danno la sicurezza che possa essere presente in occasione del match contro l’Atalanta. Per il futuro, il tecnico piacentinopensare a questo. LA SITUAZIONE –di Simonesi appresta a sfidare l’Atalanta nel primo incontro di cartello della sua stagione di Serie A 2024-2025. La grande incognita della rosa nerazzurra riguarda la presenza o meno di Lautaro Martinez, il qualesì essere convocato ma eventualmente senza essere rischiato dal primo minuto. L’iraniano Mehdi Taremi, autore di una buona prestazione contro il Lecce, sarebbe pronto a occupare la sua posizione anche contro i bergamaschi.