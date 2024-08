‘La strambata di Vegliani’ | Luna Rossa ha una velocità molto buona Il vantaggio di NZ si è ridotto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) NEW ZEALAND HA ROTTO CON LA TRADIZIONE Per quanto riguarda il discorso della sede, anche Oracle, che era di San Francisco, andò alle Bermuda per motivi di business. Così hanno fatto i neozelandesi, perché stavolta il Governo non li ha sostenuti. Ma credo che dietro ci sia stata anche l’avidità di Grant Dalton: ha capito in casa non portava a casa nulla e si è messo sul mercato. Così si è fatta avanti la Spagna, che ha una bella tradizione con la Coppa America: l’edizione del 2007 fu tra le più belle. Inoltre la vela è lo sport prediletto di Re Juan Carlos. Nel 2007 la Spagna aveva una barca, qui partecipano con i giovani e le donne. Questa Coppa America ècomplicata, non è facile affrontare una sfida. Pare che arriveranno gli svedesi per la prossima edizione. Già che questa volta ci siano in più Alinghi ed i francesi è un salto di qualità.