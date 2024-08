La madre crea contenuti hard il figlio le fa da regista | A volte penso sia disgustoso ma non mi vergogno è un lavoro vero

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Lavorare con il proprioè il sogno di ogni genitore. Un esempio noto potrebbe essere quello di Lebron James, che ha fatto di tutto per continuare a giocare fino all’approdo in NBA di suoBronny. Ma se quella della famiglia James è una storia carica di emozione, certeè difficile coinciliaree figli, soprattutto se l’impiego prevede dei set ‘a luci rosse’. Ci sono riusciti, però, una pornostar brasiliana, Andressa Urach, e suo19enne, Arthur. Come? Semplice: lei, lui le fa da. “A: ‘è’, ma non mi, per me è davun, anche perché è miae non mi attrae”, ammette il ragazzo che, però, non si tira indietro e anzi, risponde alle critiche. Non è la prima volta, infatti, chevengono criticati per la loro attività online.