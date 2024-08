In un mese ho perso 40 chili ho l' amiloidosi non c' è cura | il dramma di Oliviero Toscani

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024)si confessa in una lunghissima intervista al Corriere in cui racconta per la prima volta i suoi gravi problemi di salute e la durissima battaglia che sta combattendo: "Ho vissuto troppo e bene. Sono stato fortunato. Non so quanto mi resta. Alla fine di giugno mi sono svegliato con le gambe gonfie, ho cominciato a fare fatica a camminare. All'ospedale mi hanno diagnosticato un problema al cuore", afferma. Poi la diagnosi definitiva: ". In pratica le proteine si depositano su certi punti vitali e bloccano il corpo. E si muore. Non c'è". Il suo racconto non si ferma: "A ottobre ho anche preso una polmonite virale e il Covid, mi hanno tirato per i capelli. Penso anche di essere stato morto, per qualche minuto”. Ma “non ho paura di morire. Basta che non faccia male. E poi - aggiunge - ho vissuto troppo e bene, sono viziatissimo.