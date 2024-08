Impennata di share per le teche tv | un fenomeno inspiegabile tutte le sere

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (tè)di ascolti per la bella rubrica ideata da Michele Bovi in onda nell'access prime time di Rai 1 che con l'omaggio a Pippo Baudo ha totalizzato 2,5 milioni di spettatori col 18% diproprio di domenica, giorno che per decenni gli italiani hanno identificato con il presentatore siciliano. La puntata L'uomo che inventò la tv, curata da Massimiliano Canè, ha ripercorso molti highlights della carriera di Super Pippo, da Domenica In a Fantastico, dalle memorabili edizioni di Sanremo a Luna Park, da Serata d'onore a Senza rete fino a Sette voci e molto altro. Non che oggi manchino conduttori di qualità, ma Baudo è simbolo di una tv popolare, al tempo stesso raffinata, artigianalmente attenta ai dettagli.