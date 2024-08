Grandinata a Castiglioncello | conta dei danni e divieto balneazione

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 28 agosto 2024), sino iil giorno dopo la grandine che nel pomeriggio di martedì 27 agosto ha colpito la cittadina lungo la costa livornese. Con raffiche di chicchi di grandine grandi come palline da golf. Fuggi fuggi dei turisti dalle spiagge.a centinaia di auto, in transito e parcheggiate, grondaie distrutte, vetri spaccati, tende e gazebo colabrodo. Non risulterebbero feriti. Una maxipreceduta da allerta meteo con codice giallo. E mercoledì 28 agosto arriva ildicon ordinanza firmata da Claudio Marabotti, sindaco di Rosignano Marittimo, Comune di cuiè frazione.