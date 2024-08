Fiorentina Palladino | Conference insidiosa vogliamo regalare la vittoria ai tifosi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il tecnico della, Raffaele, alla vigilia del ritiro del playoff dicontro la Puskas Akademia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport parlando del match che li aspetta in terra magiara: “C’è ottimismo e fiducia per domani. La gara di andata ci ha insegnato che le insidie sono dietro l’angolo, siamo consapevoli che siamo venuti qui per fare una grande prestazione. Ci teniamo a giocare inLeague. Mi aspetto una partita difficile, loro giocano in casa, hanno entusiasmo, giocano molto in verticale e attaccano la profondità. Conosciamo cosa ci dà fastidio di questa squadra e dobbiamo giocare come sappiamo. Il nostro è un percorso e stiamo cercando di migliorare ogni particolare. Mi aspetto un atteggiamento di squadra ed un impatto forte, quello che non c’è stato all’andata”, spiega il tecnico viola.