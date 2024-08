Fedez fa precisazioni traballanti | Dissing a Chiara? Non lo canto io

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Nei prossimi giornipubblicherà il nuovo singolo in collaborazione con Niky Savage dal titolo DiCaprio. Un brano che il rapper ha già fatto ascoltare durante uno dei suoi molti deejay-set e che contiene pure unFerragni. Accusato dai fan di non rispettare la madre dei suoi figli,via social ha fatto un passo indietro precisando che quelle frasi incriminate (“Bellaspacca le ex” / “Chiav* un cul* a panettone, ma non è Balocco“) non le canta lui, ma il suo collega. “Peccato che non l’ho scritta io e nemmeno la“. Vero, Federico, ma peccato che il singolo sia tuo e la decisione di pubblicarlo così come lo abbiamo ascoltato sia statatua.