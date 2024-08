Dopo Luck and strange David Gilmour sceglie Roma

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Note di chitarra come lampi nella notte. Cori che cullano e conducono per mano attraverso gli ampi spazi del rock. «and» è il quinto album solista die verrà pubblicato il 6 settembre,9 anni da «Rattle that lock». È un lavoro riuscito. Perfettamente. Ispirato e moderno. Dall'intro di «Black cat», alla title track «and». Poi «The Piper's call», «A single spark», «Vita Brevis», «Between two points» (rielaborazione del brano dei Montgolfier Brothers), «Dark and velvet nights», «Sings», «Scattered» e «Yes, I have ghosts». Melodie rarefatte, tanto blues e svisate. Atmosfere di velluto che restano incollate alla pelle come tatuaggi.