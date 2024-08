Cisgiordania massiccia operazione di Israele | almeno 10 palestinesi morti Durerà giorni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Un nuovo fronte, che “” e ha già fatto10lancia un’altrasu vasta scala, questa volta in. L’Idf è entrata in azione nell’area di Tulkarem ufficialmente per annientare una rete terroristica che ha pianificato e diretto il fallito attentato della scorsa settimana a Tel Aviv. Ma le truppe stanno svolgendo attività anche a Jenin e nel campo di Fara, vicino a Tubas. Finora10sono stati uccisi negli scontri e negli attacchi con droni. Il ministero della Salute palestinese afferma che tre persone sono state uccise in un attacco con drone israeliano nei pressi di Jenin. Secondo quanto riferito, le forze israeliane stanno operando anche altrove innei pressi di Ramallah e Qalqilya. Le vittime sono state confermate anche dalla Mezzaluna Rossa.