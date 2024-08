Calciomercato Kempf è un nuovo giocatore del Como | ha firmato un triennale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 agosto 2024) “1907 è lieto di comunicare l’ingaggio, con contratto, del difensore Marc Oliver, proveniente dall’Hertha Berlino“. Recita così la nota del, che ha ufficializzato l’arrivo di Marc Oliver, il quale haun contratto fino al 30 giugno 2027. “Classe 1995, nato in Germania e cresciuto nell’Eintracht Francoforte, ha all’attivo oltre 150 presenze in Bundesliga. In carriera ha giocato anche per Friburgo e Stoccarda. La scorsa stagione ha collezionato 25 presenze e segnato 4 reti” si legge ancora. “Marc è un difensore strutturato ed esperto, che vanta tante presenze in Bundesliga e con una buona propensione offensiva. Sicuramente sarà una pedina di grande aiuto per il nostro reparto” ha commentato Cesc Fabregas, allenatore del. Di seguito invece le prime parole di: “Sono veramente felice e pronto per questa nuova avventura.