Basket vent’anni dall’argento di Atene | un lampo in uno sport la cui gestione è rimasta indietro di decenni

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Tic tac, tic tac. Il tempo scorre in maniera inesorabile, quasi che non ce ne accorgiamo. Per molti appassionati, sono gli eventiivi a scandire un po’ il tempo della nostra vita. Qualcuno parlava dei Mondiali, per OAinvece sono le Olimpiadi a farsi carico di questo compito. Che ci regalano gioie e dolori ogni quattro anni, con la chioma bionda che si colora di cenere Giochi dopo Giochi, o per qualche altro sfortunato invece che scompare del tutto. E senza nemmeno accorgersene, oggi è il ventennale di una delle medaglie più inaspettate della storia recente delloitaliano: l’argento della Nazionale di pallacanestro di Charlie Recalcati. Certo, per alcuni celebrare un secondo posto non sarebbe propriamente onorevole per la cultura de ‘il secondo è il primo dei perdenti’. Ma signori, ci sono secondi posti e secondi posti. E questo qui non era per nulla preventivabile.