Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 28 agosto 2024)annuncia ufficialmente l’ad unamolto amata dagli utenti: quando verrà tolta e da dove. Da diversi anniè l’azienda leader del settore spedizioni in tutto il mondo occidentale, un ruolo che le ha permesso di diventare la principale opzione di scelta per gli acquisti online di ogni genere ma anche di provare a diversificare la propria offerta per gli abbonati.ha annunciato la decisione di eliminare una delle sue funzioni più amate – cityrumors.itL’azienda creata da Jeff Bezos ha infatti cercato di inserirsi in ogni campo tecnologico esistente con fortune alterne. Twitch – piattaforma di streaming nata per i videogame, ma adesso utilizzata anche per altri contenuti – e Prime Video sono oggi due strumenti utilizzatissimi nel mondo, ma altri esperimenti come Luna (piattaforma gaming in cloud) e Music hanno avuto meno fortuna.