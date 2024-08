Vimercate | schiacciato da una balla di fieno muore agricoltore di 67 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 agosto 2024), 27 agosto 2024 – Drammatico incidente sul lavoro oggi pomeriggio, martedì 27 agosto, a Velasca, frazione dinon distante da Arcore e Usmate Velate. Secondo quanto riferito dal sistema comunicazione di Areu, l’Agenzia regionale di emergenza urgenza, un uomo di 67è stato trovato morto dopo essere statoda unadidi circa 800 chilogrammi. L’incidente sarebbe avvenuto presso un’azienda agricola della zona, con sede in via Torquato Tasso. Al momento nulla si sa sulla dinamica e sulla cause dell’evento. L’uomo sarebbe morto sul colpo. Sul posto si sono precipitati i soccorritori – automedica e ambulanza – vigili del fuoco, forze dell’ordine e tecnici dell’Ats, per i rilievi del caso.