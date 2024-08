US Open 2024 nessun problema per Gauff e Sabalenka rimonta per Zheng si ritira Sakkari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) Prima giornata dello USche si è conclusa e non ha vissuto particolari scossoni nel tabellone femminile, con pochi exploit imprevisti e le principali favorite che hanno cominciato con il piede giusto il loro percorso. A partire dalla campionessa in carica Cocoche si è sbarazzata con un secco 6-2 6-0 di Varvara Gracheva in poco più di un’ora. Al secondo turno affronterà la veterana tedesca Tatjana Maria. Buon successo sotto il tetto anche per la numero 2 del mondo e del tabellone Arynache con un doppio 6-3 ha piegato l’australiana Priscilla Hon proveniente dalle qualificazioni, avendo qualche problemino al servizio nel secondo set, ma gestendo comunque con agio. Per lei la sfida con Lucia Bronzetti al secondo turno.