UFFICIALE – Tessmann trasferimento in Francia dopo il no all’Inter

(Di martedì 27 agosto 2024) Tannerè stato vicinissimo alla firma con l’Inter in estate, ma le frizioni con l’agente hanno bloccato il. Ora èla sua cessione in. Il comunicato. COMUNICATO– L’Olympique Lyonnais annuncia l’arrivo del centrocampista americano Tanner, dal Venezia FC, per 5 stagioni, fino al 30 giugno 2029. L’importo delammonta a 6 milioni di euro, a cui si aggiunge un ulteriore 10% di partecipazione agli utili su eventuali future plusvalenze.all’Olympique Lione: il suo passato PASSATO – Formatosi all’FC Dallas, dove ha iniziato la sua carriera professionale in MLS, Tannerha rapidamente attraversato l’Atlantico per unirsi al Venezia FC nella Serie A italiana.