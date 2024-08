Tumore al seno hai solo una possibilità per salvarti | ecco cosa devi fare subito

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 27 agosto 2024) Ilalè la neoplasia più diffusa tra le donne, prevenirlo è possibile attraverso l’adozione di pratiche a cui pochi pensano. Ilal, conosciuto come carcinoma della mammella, si verifica quando si registra una moltiplicazione incontrollata di alcune cellule, principalmente quelle della ghiandola mammaria, che si trasformano in cellule maligne. In Italia, secondo i dati diffusi da AIOM-AIRTUM (2020), questo rappresenta il 30,3% di tutti i tumori femminili e risulta essere in crescita tra le giovani donne, ma grazie a una diagnosi precoce e al miglioramento delle terapie, l’87% guarisce. Anzi, la percentuale può aumentare se la diagnosi avviene quando la malattia non è ancora in fase avanzata. Ilalè la neoplasia più diffusa tra le donne – Foto Cityrumors.