Scuole l’estate dei cantieri Dai nidi fino alle medie è corsa contro il tempo

(Di martedì 27 agosto 2024)deinelle. Numerosi gli interventi già eseguiti, o in corso di realizzazione, nei plessi di San Giuliano, che si preparano così ad accogliere gli alunni in concomitanza con l’avvio del nuovo anno scolastico. A finanziare e coordinare l’esecuzione dei lavori è il Comune, che ha deciso d’investire sulla sicurezza e il benessere di allievi e personale. Alla media Lorenzo Milani sono stati sostituiti i pavimenti di tutte le aule; si sta quindi procedendo col rifacimento degli 11 blocchi dei bagni, la realizzazione di due bagni per disabili e la tinteggiatura delle classi del primo e secondo piano. I lavori sono sostenuti da uno stanziamento di 540mila euro. Col rifacimento delle facciate e il posizionamento del cappotto termico, alla scuola dell’infanzia Campoverde sono terminate le opere di efficientemento energetico.