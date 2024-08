Scatta un selfie davanti a un castello e precipita da un’altezza di 80 metri | morta la 23enne ginnasta Natalie Stichova

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Unfatale. Non è la prima volta che accade., 23 anni, èmentre cercava dirsi unaldi Neuschwanstein che si trova sul monte Tegelberg, in Germania. La ragazza èta dadi 80. L’incidente è avvenuto lo scorso 15 agosto eè stata dichiaratasei giorni dopo. La notizia è stata resa nota solo oggi. Il, famoso perché presunta ispirazione di quello della Bella Addormentata, la favola Disney, era la meta scelta per un giorno di vacanza assieme ad un’amica e al fidanzato. Lasi trovava molto vicina al bordo del parapetto quando hato la foto, ha perso l’equilibrio ed èta., la sua squadra ha postato un ricordo su Facebook: “Natalia ha regalato sorrisi per tutta la sua breve vita ed è così che la ricorderemo per sempre.