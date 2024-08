Sant’Agostino c’è ancora molto da fare | Vittoria preziosa ma non siamo al top

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Ha vinto ma non convinto. Ilha regolato il Granamica 3-2 in casa, ma la formazione bolognese era la lontana parente di quella che l’anno scorso ha centrato il secondo posto, guidata da Davide Marchini. I ramarri hanno vinto, ed è quello che conta, però hanno giocato in superiorità numerica per tutto il secondo tempo per l’espulsione di Panzacchi, per contro i padroni di casa erano orfani di Vanzini, tenuto a riposo per oltre un’ora Cremaschi e nel finale di Cazzadore. Il direttore sportivo Marco Secchieroli ammette qualche sbavatura: "Mi tengo stretto laper 3-2, pur ammettendo che la partita è stata contraddistinta da qualche errore individuale, di entrambe le squadre. Dobbiamo essere più concentrati, in tutti i reparti, se non vogliamo rischiare in campionato.