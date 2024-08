Raid dei vandali al Borsalino Cafè Tagliati gli ombrelloni della distesa | È la seconda volta in un anno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Stesso periodo. Stesse modalità. Nonché, secondo i titolari, stessa mano. Cambia semplicemente l’, ma lo scenario che alCaffè, noto bar di piazza Fontanesi, htrovato ieri, al ritorno dalle ferie di agosto, non ha niente di diverso da quello di 365 giorni fa: tutti i supporti degli, tranciati. Quindi inutilizzabili. "Stamattina (ieri, ndr) quando siamo arrivati al locale per fare le pulizie e rimetterlo in ordine per la riapertura del pomeriggio, dopo le ferie ci siamo ritrovati questa poco piacevole sorpresa – spiega Luca Braglia, uno dei titolari – La cosa disperante? Che è la stessa identica scena che ci siamo ritrovati al rientro dalle ferie, unfa".